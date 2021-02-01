華府警告緬甸軍方政變 呼籲立即釋放翁山蘇姬

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（法新社華盛頓1日電） 緬甸國務資政、實質領導人翁山蘇姬與總統等高階官員遭到軍方拘留，美國今天要求「立刻」放人，同時警告將對緬甸這場明顯的政變做出回應。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）聲明表示：「美國反對所有改變近期選舉結果或阻礙緬甸民主進程的企圖。」她說，緬甸軍方「若不撤銷相關舉動，美國將採取行動對付這些該負起責任的人士」。

她說，美方「敦促緬甸軍方及各方遵守民主規範與法治，並且釋放今天遭拘禁的人」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則說，美國與渴求民主、自由和發展的緬甸民眾站在一起。軍方必須立即撤銷行動。

緬甸文人政府與勢力龐大的軍方緊張局勢近日來增溫。翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的「全國民主聯盟」（National League for Democracy）去年11月大選贏得壓倒性勝利，在國會上下兩院476席贏得396席，但遭緬甸軍方指控選舉存在大規模舞弊。

議員原本今天要齊聚首都奈比多（Naypyitaw），召開大選以來的國會首場會議。

「全國民主聯盟」發言人苗紐（Myo Nyunt）今天稍早表示，翁山蘇姬、總統溫敏（Win Myint）在清晨時分「遭人帶走」。

且法新社引述黨消息來源說，緬甸克倫邦（Karen State）首席部長與其他幾個地區的部長同樣遭到拘留。

苗紐說，目前並不清楚新任國會議員們將遭遇什麼狀況。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP