華府首位囚犯公職人員 牢房就是辦公室

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（法新社華盛頓6日電） 這個地方距離白宮閃亮的砂石門廊與門柱只有幾英里遠，這一名華府最不可能當選公職的人，有一個特別的專屬辦公室：哥倫比亞特區監獄的牢房。

45歲的卡斯頓（Joel Caston）在20多年前還是青少年時，因為謀殺罪入獄服刑，他透過政治獲得救贖，成為美國首都有史以來第一位當選公職的囚犯。

卡斯頓每天都在破曉前起床讀書、運動，然後打電話給他稱為「皇後」的媽媽。接着，就像其他地方首長一樣，他開始替監獄和周邊地區的選民解決問題。

身為當地鄰里諮詢委員會（ANC）的一員，卡斯頓雖然位於華府巨大政治體系的最底層，卻在反映民意、改善人民生活上發揮實際作用。

他最近在監獄的臨時辦公室里，接受法新社的視訊訪問說：「我代表這個地球上每一個身陷囹圄的人。如果給我們機會，我們能參與政治，可以成為社會的資產，而不是負擔。」

卡斯頓在華府長大。27年前，18歲的他在這個城市貧困的東南區、一家外帶中餐館的停車場里，開槍射死一名同齡青少年，被判處終身監禁。

他表示，自此之後他就努力想要扭轉命運，制定嚴格作息，研讀聖經與經濟，練習瑜珈並指導囚犯。

卡斯頓會說5種語言，包括阿拉伯語和中文，還寫着一系列有關金融知識的書籍。

華盛頓在今年夏天給予囚犯投票權，卡斯頓的成就又多了一項。他擊敗4名受刑人，以第3高票成為華府特區第七區（Ward 7）的鄰里諮詢委員。

卡斯頓投身公職之路始於去年7月，當地議員表決賦予囚犯投票權。

他和華府議會成員一同開設podcast節目，鼓勵囚犯參與民主，提升對投票權的意識。這也讓他注意到鄰里諮詢委員會，以及接下來的選舉。

他回想：「當我發現這場選舉時，腦中靈光乍現。」

卡斯頓透過YouTube影片和線上文宣，向監獄外的選民拉票。同選區的還有一間女子遊民庇護所，和一棟公寓建築。

他碰到最大的技術問題就是無法服務選區。這很顯而易見，他沒辦法挨家挨戶拜訪選民。

不過他有倡議團體與支持者的幫忙，成為他的眼睛、耳朵和代言人。而在監獄裡指導的年輕人，也幫助他解決科技方面的問題，讓他能用筆電和選民視訊。

雖然很多人認為，待在監獄裡應該時間充裕，但卡斯頓常感到時間不夠用。

他說：「我一拿到公務電子郵件信箱，就加了600多個聯絡人。起步真的很難。」

由於法律規定在青少年時期犯罪的囚犯，服刑15年後可以請願減刑，卡斯頓的2年任期可能因為他提早獲釋而縮短。

他試着不去想那麼多，而是活在當下。

卡斯頓表示，能夠有機會代表他的選區，是千載難逢的機會。「如果我的當選，能激勵其他人參與公眾事務，那我就達成目標了」。

© 2021 AFP