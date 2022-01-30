華為不滿瑞典頒布禁令 擬向世銀提仲裁

（法新社斯德哥爾摩30日電） 中國電信巨賈華為今天表示，華為擬於世界銀行集團爭端解決機制的架構之下，針對瑞典提起仲裁程序。此前瑞典頒布禁令，不準華為銷售5G設備。

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法新社報導，華為發表聲明說：「瑞典當局歧視華為及排除華為參與5G建設的決定，嚴重損及華為在瑞典的投資，違背瑞典的國際義務。」

華為表示，針對華為在瑞典的直接投資，以及排除華為在瑞典銷售5G網路設備及服務，瑞典當局採取諸多措施，因此華為在世界銀行集團（World Bank Group）國際解決投資爭端中心（International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID）的架構之下，對瑞典提起仲裁程序。

華為並未具體說明求償金額，不過根據瑞典電視台（SVT）報導，初步求償金額為5億5000萬美元（約新台幣153億元），但是最終索賠金額恐怕會更高。

繼2020年中英國宣布禁用華為後，瑞典是歐洲第2個並且是歐盟第1個公然禁止網路營運商，在建置5G網路所需基礎設施時使用華為的設備，瑞典還下令華為2025年元月前，拆除已建置的設備。（譯者：曹宇帆）

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