華為涉監控維吾爾人 格里茲曼終止為其代言

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（法新社巴黎10日電） 中國電信巨擘華為涉及參與監控維吾爾穆斯林，法國世界盃冠軍成員、西甲巴塞隆納的格里茲曼今天表示，他決定終止與華為的贊助合約。

法國足球好手格里茲曼（Antoine Griezmann）在Instagram上表示：「由於華為有協助發展『維吾爾警報』（Uighurs alert）臉部辨識軟體的重嫌，我將立即終止與這家公司的夥伴關係。」

總部設在美國的影像監控研究和測試公司IPVM（IP Video Market）8日在一份報告中表示，華為在中國參與研發的實驗性臉部辨識軟體，在辨識出少數民族維吾爾人後，會發送警示給警方。

中國在資源豐富的新疆採行的政策，在國際間引發強烈批評。人權組織表示，有上百萬的維吾爾族和其他多為穆斯林的少數民族，被拘留在「再教育營」。

中國稱再教育營是職業訓練中心，設立的目的是要剷除恐怖主義並增進人民就業機會。

29歲的格里茲曼是法國在2018俄羅斯世界盃足球賽奪冠的重要功臣之一，2017年起擔任華為的品牌大使。

當格里茲曼決定終止與華為合約，正值法國體育界名人，尤其是知名足球員提高分貝為政治和社會議題發聲之時。

© 2020 AFP