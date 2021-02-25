華為遭西方封鎖 在中東日益茁壯

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（法新社杜拜25日電） 中國電信巨擘華為技術公司遭美國和歐洲批評是潛在的國安威脅，但在產油的波斯灣國家卻不受影響，彼此關係還在蜜月期。

身為西方國家戰略夥伴的波斯灣國家目前正在尋求經濟多元化，隨着對科技的興趣日益濃厚，目前正大力投資電信產業。

遭美國制裁的華為近年來陷入困境，華府宣稱華為和中國軍方關係密切，北京當局可能利用華為的設備作為情報工具。華為則是否認這些指控。

英國和瑞典禁止國內5G網路採用華為的設備，法國也對華為的設備施加限制。

然而包括沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的波斯灣國家不僅僅在建置5G網路上選擇華為，在發展智慧城市方面，也和華為結盟。

這些功能強化數位服務和安全監控，這正是波斯灣國家高度重視的華為特長。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）中東事務研究員隆恩斯（Camille Lons）表示，波斯灣國家「利用科技監控人民的作法和中國比較接近，比較不像西方國家」。

隆恩斯告訴法新社，歐美髮出關於華為的疑慮，在中東地區「沒說服力」。 （譯者：劉淑琴/核稿：陳政一 ）

© 2021 AFP