華郵：美中情局長密會塔利班領袖 商討延後撤離事宜

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（法新社華盛頓24日電） 華盛頓郵報24日報導，美國總統拜登23日派遣國家情報頭子前往阿富汗，與塔利班領導人舉行秘密會談。若此事屬實，將是塔利班接管阿富汗後，美阿之間最高層級的外交接觸。

華郵（Washington Post）引述匿名美國官員說法報導，拜登政府在混亂的喀布爾機場努力協助美國公民與盟友撤離之際，中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）23日在喀布爾（Kabul）與塔利班共同創辦人巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）會面。

消息人士並未透露雙方討論的具體內容，僅稱他們可能就美國意欲延後撤離行動最後期限展開協商。

目前，成千上萬阿富汗人仍聚集在喀布爾機場，不願放棄逃離當地的最後一線希望。

拜登日前表示，他仍計畫在8月31日前完成阿富汗撤離行動，但如有必要將延長期限。

一名塔利班發言人23日則警告，該組織絕不會同意延期，還稱這個議題是「紅線」，任何延遲都將被視為「延長佔領」。

針對上述報導，中情局發言人回應稱，該機構「從來不討論局長的行程」。

© 2021 AFP