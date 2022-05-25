菲國會宣布小馬可仕當選總統

（法新社馬尼拉25日電） 菲律賓國會今天正式宣布9日壓倒性勝選的小馬可仕為第17任總統。人權團體和宗教領袖憂心在他主政下，菲律賓脆弱的民主將遭到進一步削弱。

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根據國會公布的最終結果，小馬可仕（Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr）贏得逾3160萬票，得票率58.8%。他將於6月30日就職。

小馬可仕是自從他的父親、獨栽前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）1986年遭到不流血人民革命推翻以來，首位獲得絕對多數選票的總統候選人。馬可仕任內侵犯人權、貪腐橫行。

在菲律賓，取得相對多數即可當選總統。

確認小馬克仕勝選的報告獲國會議員批准後，眾議院議長費拉斯柯（Lord Allan Velasco）宣布：「本人特此宣布小馬可仕正式當選菲律賓共和國總統。」

小馬可仕靠着在網路上持續不懈地洗白家族黑暗史，並與在地方上具影響力敵對政治王朝結盟，讓家族得以東山再起。

身穿傳統正式襯衫的小馬可仕今天在國會大樓接待室迎接副手薩拉（Sara Duterte）時，給對方一個大擁抱。薩拉是現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女。

92歲前第一夫人、小馬可仕母親伊美黛（Imelda Marcos）坐在輪椅上被人推着進入國會。小馬可仕的妻子、候任第一夫人露意絲（Louise Araneta-Marcos）和婆婆一塊現身。直到2019年都還是國會議員的伊美黛是家族重返榮耀的幕後推手。

此前數小時，相隔數公里的人權委員會（Commission on Human Rights）外頭，有數以百計鎮暴警察與抗議人士爆發衝突。不滿國會作出上述總統當選公告的社運人士遭警方以水炮侍候。左翼團體表示，衝突中至少有10人受傷。

人權團體「人民權利促進聯盟」（Karapatan）秘書長帕拉貝（Cristina Palabay）在聲明中說：「今日暴力驅散是小馬可仕-薩拉政府統治之道的前奏嗎？我們行使基本權利和自由得遭此明目張膽國家暴力對待？」

菲律賓擁有1億1000萬人口，小馬可仕迄未透露將如何治理這個民不聊生的國家。

選戰期間他不參加電視辯論迎戰對手，大體上不接受專訪，以避免被問到難回答的問題。

他甚至用黃金時代形容父親馬可仕治下的菲律賓。小馬可仕儘管尚未就任，已經讓人權等團體引以為憂，擔心這位新總統走上他父親治國的老路。

© 2022 AFP