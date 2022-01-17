菲外長：翁山蘇姬是重建民主要角 緬甸軍不用怕

（法新社馬尼拉16日電） 菲律賓外長陸辛今天表示，緬甸前文人政府領袖翁山蘇姬是緬甸重建民主中「不可或缺」的角色，緬甸軍方無須害怕，並呼應西方譴責緬甸有關當局近日對翁山蘇姬判刑的聲浪。

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諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在去年2月1日緬甸軍方政變後被拘禁至今。

本月10日緬甸軍事法庭宣判，76歲的翁山蘇姬因與非法進口及持有對講機有關的2項指控，以及1項違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規範的指控被判有罪，需入監服刑4年。翁山蘇姬之後又面臨5項新貪腐指控。

另外，法院去年12月宣判翁山蘇姬在競選期間煽動群眾對抗軍方並違反COVID-19防疫規定，判處2年有期徒刑。

法新社報導，美國和挪威等西方國家對緬甸近來的宣判結果予以譴責，但東南亞各國領袖大多保持沉默。

菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin）今天則站出來在推特（Twitter）指出，他採用挪威外長修伊特費特（Anniken Huitfeldt）譴責判決的聲明。

陸辛說：「翁山蘇姬對重建民主是不可或缺的要角，不會構成混亂、瓦解與國內衝突的威脅」，他還說緬甸軍方「沒什麼好害怕的」。

陸辛也支持柬埔寨強人總理洪森（Hun Sen）最近造訪緬甸，他強調，如何與危機中的緬甸相處一事已造成區域緊張。洪森是自緬甸去年政變以來第一位訪緬甸的外國領導人。

批評者表示，柬埔寨目前為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，洪森此行可能等於承認緬甸軍政府的合法性，恐會有損各國孤立緬甸軍方的努力。

不過，陸辛說洪森達成「進展」，「值得衷心支持」。

東協先前試圖協助緬甸，去年曾達成「5點共識」，目的在化解危機，但緬甸軍方幾乎未顯示改變路線的跡象。

根據當地監督團體統計，在緬甸軍方鎮壓異議人士之下，已有1400多名平民喪生。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）

© 2022 AFP