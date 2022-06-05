菲律賓呂宋島火山噴發 當局疏散附近居民

（法新社馬尼拉5日電） 菲律賓呂宋島南端布魯珊火山（Bulusan） 今天噴發黑煙，當局警告火山可能進一步噴發，已經疏散附近的居民。

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根據菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology)

布魯珊火山噴發，目前未傳出任何傷亡。不過，當局已經提高警戒等級至1級，代表會有低程度的騷動，警戒等級總共有5級。

菲律賓火山暨地震研究所所長索里頓（Renato Solidum）告訴當地電台DZBB：「布魯珊火山出現蒸氣噴發，顯示火山的噴發是因內部沸騰的水引起。」

附近巴塞隆納（Barcelona）鎮民防官員在電話中告訴法新社，當時有14名健行者和4位當地嚮導，正從這座海拔1565公尺的高山下山途中，不知道另一側的火山灰雲直上天際。

「他們全部都平安下山，安然無恙。」

首都馬尼拉以南約500公里的蘇索岡省政府表示，當地兩個城鎮的10個村落受到火山灰落塵影響。

火山噴發後拍攝到的畫面顯示，加邦（Juban）鎮的房舍、道路、樹木都覆蓋著一層厚厚的灰，由於路上能見度低，車輛幾乎寸步難行。

當局派出消防車清理區域，民眾也協助清掃道路上的火山灰。

加邦緊急救難官員表示，目前正在進行當地居民疏散，以年長者和患有氣喘的居民優先。

馬尼拉機場當局表示，目前為止，沒有班機受到影響，不過，機場當局已提醒經過附近的機師注意。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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