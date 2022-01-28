菲律賓對157國觀光客重開國界 不含台灣中印

（法新社馬尼拉28日電） 菲律賓為控制COVID-19疫情關閉國界將近2年後，今天宣布2月10日起重新開放大多數國家已完整接種疫苗的觀光客入境，並取消隔離要求，但不包括中國、印度和台灣。

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菲律賓先前規畫2021年12月1日重新迎接觀光客前來，但冒出傳染力超強的Omicro變異病毒株後，菲國再遭疫情席捲，導致重開國門計畫暫緩。

菲律賓官方今天宣布，疫情前已享有免簽證待遇的157國人士，將恢復免簽短期旅行，只要完整接種過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗且登機前不久采檢結果為陰性，便可入境且不須要隔離。

這157國不包括菲律賓成長最快的觀光客來源國中國，也不含台灣和印度；但包含其餘前10大觀光客來源國，例如美國、韓國、日本、澳洲、加拿大和英國。

菲律賓衛生部次長維赫利（Rosario Vergeire）表示，菲國目前COVID-19傳染率如此高，「甚至可能」比一些國家「更高」，在此情況下，沒有道理限制國際旅客。

東南亞群島國菲律賓以沙灘和潛水景點着稱，觀光占國家經濟一大部分。官方數據顯示，2019年有800多萬人造訪菲律賓，觀光占當年國內生產毛額（GDP）近13%；但疫情下2020年觀光人數暴跌82%剩148萬，佔GDP比例僅5.4%。

菲律賓總統府發言人諾格拉利斯（Karlo Nograles）在記者會上表示：「觀光業如今可以復蘇，並可為就業、生計和國家經濟成長帶來重大貢獻。」他同時宣布，2月16日起禁止未接種疫苗的外籍人士入境。

近幾周由於Omicron引發菲律賓新增確診病例飆新高，當局已在首都馬尼拉附近地區和一些其他省分縮緊防疫限制。

菲律賓全國1億1000萬人口約半數已完整接種疫苗。自疫情爆發以來，菲國累計確診超過340萬例，5萬3000多人病歿。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2022 AFP