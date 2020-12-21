菲律賓擬提高合法性行為最低年齡至16歲

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬尼拉21日電） 13歲少女和年紀大她兩倍多的男子發生性行為，多數國家皆認為是法定強姦罪，菲律賓卻認定合法。但在兒少權利倡議者遊說下，預料菲律賓將把最低合法性行為年齡上修至16歲。

菲律賓以天主教徒為主，現行規定的合法性行為最低年齡，低於全球絕大多數國家，允許成人與12歲孩童發生性行為。

菲律賓刑法自1930年起便作上述規定，兒少權利倡議者數十年來不斷遊說上修，但面臨他們口中「父權文化」的抵制。在菲律賓，墮胎和離婚仍屬違法。

不過從目前局勢看來，國會預計將通過法案，把合法性行為年齡上調至16歲。

兒少權利倡議者說，這項法案有助保護菲律賓年輕人。現在菲律賓已淪為網路兒童性虐待問題的全球熱點，每天有超過500名青少女懷孕和生產。

法案於近期邁向最終表決時，聯合國兒童基金會（UNICEF）駐菲律賓保護兒童事務主任班維紐第（Patrizia Benvenuti）說：「這是菲律賓兒少的勝利。」

她表示：「把最低合法性行為年齡訂於12歲，跟大腦發展的科學研究真的不一致。」

根據官方數據，菲律賓性侵與性虐待兒童問題猖獗。

參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）在呈交參院的文件中引述婦女資源中心（Center for Women's Resources）數據表示，幾乎每小時就有一名女性或兒少被性侵。

漢迪夫洛斯並指出，每10名受害者中有7人是兒少，而且絕大多數是女孩。

© 2020 AFP