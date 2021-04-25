菲律賓海岸防衛隊在南海舉行演習

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（法新社馬尼拉25日電） 菲律賓海岸防衛隊現正在南海進行演習，防衛隊發言人巴里羅准將今天表示，這是馬尼拉針對主權有爭議的海域所採取保衛「我方海事管轄權」的行動之一。

根據巴里羅（Armando Balilo）說法，這場演習於上周展開，地點在菲律賓佔領的中業島（Thitu Island）和中國控制的黃岩島（Scarborough Shoal）附近，以及菲國北方的巴丹群島（Batanes islands）和菲國南部與東部海域。

菲律賓和中國在天然資源豐富的南海發生主權摩擦，雙方關係陷入緊張。菲國3月在南沙群島（Spratly Islands）牛軛礁（Whitsun Reef）發現數百艘中國船隻滯留，引爆兩國最新外交角力。多數船隻此後已四散南沙群島海域。

馬尼拉聲稱這些中國船隻是民兵船，並一再要求北京撤船。宣稱擁有幾乎整片南海主權的中國則聲稱，這些船是漁船，並拒絕菲律賓要求。馬尼拉因此在南海部署更多海岸防衛隊和海軍的巡邏艦艇，以加強監視和防止非法捕魚。

菲律賓海岸防衛隊開始演習時機，正值菲國和美國舉行年度聯合軍演於23日結束。

巴里羅今天表示：「我們正在支援保衛我方海事管轄權的全國行動。」演習內容包括航行訓練、小艇作戰及維修與後勤任務。

黃岩島海域是南海資源最豐富的魚場之一，長期以來是北京和馬尼拉間衝突爆點。2012年兩國發生緊張對峙後，中國從菲律賓手中奪下黃岩島控制權。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP