菲律賓確診破百萬 官員籲不宜放寬限制

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（法新社馬尼拉26日電） 菲律賓自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，今天通報確診病例總數超過100萬，衛生官員警告不要放寬防疫限制，給醫院一些「喘息空間」。

菲律賓政府數據顯示，過去24小時新增近9000起確診，確診總數來到100萬6428例，位居東南亞第二，染疫不治總數達1萬6853人。

有限的病毒檢測意味着實際的染疫數量可能更高。

為減緩創新高的確診人數激增，菲律賓政府3月底對首都地區和周圍4個省實施的封鎖措施似乎正在起作用。

獨立研究機構OCTA公布的數據顯示，疫情重災區首都馬尼拉上周的新增確診病例減少20%，平均每天3841例。

在提升收容量和擴大輕症患者隔離設施後，分配給染疫患者的病床佔用率也降低。

但是菲律賓衛生部副部長維赫利（Maria Rosario Vergeire）說，如果現在放寬限制，疫情將會捲土重來。

維赫利在政府特別工作小組會前表示：「作為衛生機構，我們衛生部看到繼續這些限制的重要性，這樣我們的醫療系統就有喘息和緩和擁塞的空間。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

© 2021 AFP