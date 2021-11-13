菲律賓總統杜特蒂長女確定參選副總統

（法新社馬尼拉13日電） 菲律賓選務監管機構今天表示，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉已遞交參選副總統的文件；這讓外界數月來對於她在2022年大選動向的猜測告一段落。

廣告 繼續瀏覽後續

菲律賓選舉委員會（COMELEC）在臉書網頁表示，基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD）的副總統候選人撤回了候選人證書（COC），由43歲的薩拉（Sara Duterte-Carpio）取而代之，相關文件已由其他人代表遞交。

薩拉的發言人證實此事，並稱稍後將發表聲明。

薩拉9日宣布不再競選連任納卯（Davao）市長，11日加入基督教穆斯林民主力量黨，引發外界揣測她可能在最後一刻投入總統大選。

基督教穆斯林民主力量黨雖已提名總統和副總統候選人，但一般認為那隻是先卡位，可在最後一刻換將，現在果真如此。

不過，薩拉決定參選副總統仍令人意外，因為今年以來，她一直在最受青睞總統參選人的民調支持度穩坐第一。

76歲的杜特蒂礙於憲法，無法尋求第2個6年任期。他上月曾說要從政治圈隱退。

截至目前，菲律賓總統參選人包括已故前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）、馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）、菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）和現任副總統羅貝多（Leni Robredo）等。

約有1.1億人口的菲律賓將於2022年5月舉行大選，選出正副總統、省長、市長與地方官員等。

© 2021 AFP