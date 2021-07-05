菲律賓軍機墜毀 累計50死53傷

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（法新社帕蒂古5日電） 菲律賓軍方一架載着96人的運輸機昨天墜毀在偏遠南部島嶼，造成軍方47 死49傷，另有3名平民身亡、4人受傷。維安部隊正持續在椰林間尋找飛行資料紀錄器（黑盒子）的下落。

這架C-130式力士型運輸機（C-130 Hercules）昨天在晴朗天氣中，試圖降落於蘇祿省（Sulu）和魯島（Jolo Island）機場時衝出跑道，隨即衝入一座村莊後起火。機上乘員多半是最近才結訓的軍人。

事故造成47名軍人、3名平民共50人罹難，目前還不清楚軍機駕駛是否生還。村長海立德（Tanda Hailid ）告訴法新社，地面上3名死者是一座採石場的工人。

軍方發言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）表示，機上96名乘員已全數尋獲，共有49名軍方人員和地面上4名平民受傷。

國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）已下令調查這起菲律賓軍方近30年來最嚴重的空難。

阿雷巴洛在記者會上表示，失事運輸機墜毀前的狀況「非常好」，距離下次維修還剩下1萬1000小時的飛行時數。他說：「我們決心查明這起嚴重悲劇的真實事發過程，因為根據現有資訊，軍機一切依循指定準則操作。」

阿雷巴洛還說：「我們已派員到現場確保我們搜證的完整性，特別是要找回飛行資料紀錄器。」

「除了目擊者的說法，我們也會注意錄音，也就是軍機駕駛和塔台之間的無線電對話錄音。」

動蕩的和魯島為伊斯蘭武裝分子藏身地點，機上軍人本來是被派來這個穆斯林為主的區域進行平叛。不過，數名官員指出，沒有跡象顯示軍機是遭叛亂分子開火擊落。

阿雷巴洛表示軍方已封鎖墜機現場，並會確保島上武裝分子不會防礙調查。

© 2021 AFP