菲律賓軍機墜落增至29死50傷 朝意外方向調查

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社菲律賓可塔巴托4日電） 菲律賓官員表示，一架載運部隊的軍機今天在南部墜落，截至目前已造成29人死亡50人受傷。這架運輸機因降落時未對準跑道失事，墜落後陷入一片大火。

事故約發生在今天正午，這架C-130式力士型運輸機（C-130 Hercules）當時嘗試在蘇祿省（Sulu）的和魯島（Jolo Island）降落，機上載有近100人，大多是最近才結訓的軍人。

菲律賓軍方聯合特遣部隊蘇祿省司令官龔薩雷斯（William Gonzales）說，目擊者見到有些士兵在飛機觸地爆炸起火前跳機。

這起意外是菲律賓史上死亡人數最多的軍機事故之一。目前仍有17人下落不明，搜救工作持續進行。

龔薩雷斯透過聲明表示：「這是令人哀傷的一天。但我們仍抱持希望，並與全國一同替傷者和在這場悲劇中逝去的人祈禱。」

根據聯合特遣部隊蘇祿省分部發布的事故現場照片，受損的機尾和冒煙的後段機身殘骸躺在椰子林附近。

菲律賓媒體Pondohan TV發布在臉書（Facebook）帳號的照片則顯示，失事飛機的殘骸陷入大火，鄰近事故地點的房屋上方則冒出一陣黑色濃煙。

菲律賓參謀總長索貝哈那（Cirilito Sobejana）指出，這架運輸機當時是從南部民答那峨島（Mindanao ）的卡加延德奧羅（Cagayan de Oro）載運部隊人員來到和魯，在準備降落時錯過跑道墜落。

中尉馬農杜（Jerrica Angela Manongdo）表示，這架有4具發動機的失事運輸機在人口稀疏地區的一個採石場附近墜落。

西民答那峨司令部（Western Mindanao Command）指揮官文陸安（Corletan Vinluan ）告訴法新社，根據初步報告，飛機降落時超出跑道，並斷成兩截。

菲律賓空軍發言人馬利安諾（Maynard Mariano）表示，墜機原因尚待調查。菲律賓軍方發言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）則告訴DZBB電台，軍方將這起事故以意外事件方式處理，而非攻擊事件。

大多數機上軍人最近才從基本軍事訓練結訓，被分發到穆斯林佔多數、情勢動蕩的和魯島，作為當地打擊恐怖主義的聯合特遣部隊一部分。龔薩雷斯表示，這些人原本今天要在今天報到。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP