菲律賓軍機失事17死40傷 乘客多為特遣部隊新兵

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（法新社菲律賓可塔巴托4日電） 菲律賓官員今天表示，一架載運部隊人員的軍方運輸機在菲律賓南部降落時偏離跑道墜落，至少已造成17人死亡40人受傷。機上許多人是最近才結訓的聯合特遣部隊士兵。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）在聲明中說，失事的C-130式力士型運輸機（C-130 Hercules）約於今天正午在蘇祿省（Sulu）的和魯島（Jolo Island）試圖降落時發生意外，當時機上共有92人，大多數是軍方人員。

羅倫沙納表示：「截至目前有40名傷者獲救，並發現17具遺體。」

根據菲律賓媒體Pondohan TV拍攝並發布在臉書（Facebook）帳號的照片，失事飛機的殘骸陷入大火，鄰近事故地點的房屋上方則冒出一陣黑色濃煙。

菲律賓參謀總長索貝哈那（Cirilito Sobejana）指出，這架運輸機當時是從南部民答那峨島（Mindanao ）的卡加延德奧羅（Cagayan de Oro）載運部隊人員來到和魯，在準備降落時「未對準跑道」。

索貝哈那告訴菲律賓媒體，這架飛機嘗試「恢復動力，但未能成功」。他說，發生這起事故「令人非常遺憾」。

索貝哈那接受法新社訪問時表示：「救難人員正在現場，我們祈禱能救出更多人。」他還說，已救出的40 人目前正在鄰近的第11步兵師醫院（11th Infantry Division Hospital）接受治療。

菲律賓空軍發言人馬利安諾（Maynard Mariano）告訴法新社，墜機原因尚待調查，「我們目前仍在救難狀態」。

機上許多人最近剛從基本軍事訓練結訓，被分發到穆斯林佔多數、情勢動蕩的和魯島，作為當地打擊恐怖主義的聯合特遣部隊一部分。

菲律賓南部有許多激進組織橫行，包括綁架勒索組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf），當局因此在當地部署大批軍隊因應。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP