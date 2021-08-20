菲律賓鬆綁首都封城令 新增確診逾1.7萬創新高

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（法新社馬尼拉20日電） 菲律賓放寬首都馬尼拉封城令重啟更多經濟活動之際，國內今天新增1萬7231人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）再創單日新高，衛生部門警告，未來幾天確診恐進一步攀升。

傳染力極強的Delta變異株導致菲律賓疫情急速惡化，壓迫醫療體系，人口超過1300萬的馬尼拉都會區於6日重新封城。

菲律賓防疫當局昨天允許更多企業自21日起開門營運，但非必要工作人員依然要遵守居家令，且仍禁止餐廳內用。

菲律賓當局決定鬆綁防疫限制之際，國內今天通報新增1萬7231例COVID-19確診；衛生部門資料顯示，自疫情爆發以來，累計確診人數超過180萬。

衛生部門並警告，「接下來幾天，我們的COVID-19 病例數可能會進一步攀升」。

菲律賓超過1億人口中，完整接種COVID-19疫苗比例低於17%，且官方數據顯示，馬尼拉都會區醫院中，分配給COVID-19患者的重症病床使用率達74%。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）最近曾表示，防疫措施重創經濟並導致數百萬人失業後，菲律賓無法再承受更多封城。

© 2021 AFP