菲拳王巴喬可能參選總統 8月復出拳壇暖身

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（法新社菲律賓聖托斯將軍市2日電） 菲律賓拳王巴喬休息2年後將在8月復出，他也渴望重返擂台。這場比賽可能是巴喬廣為流傳的職業生涯最後一役，也是這位菲律賓參議員明年或許挑戰總統大位的暖身。

巴喬（Manny Pacquiao）曾奪得8個不同級別的世界拳王金腰帶，在對拳擊運動狂熱的菲律賓是備受愛戴的民族英雄。他8月21日將在美國拉斯維加斯和美國的史彭斯（Errol Spence）對打，屆時將有數以千萬計菲律賓拳迷為他加油。

巴喬的復出賽是他證明自己在42歲仍有毅力出戰的機會，大多數拳擊手在這個年齡已高掛拳套。這場比賽也將讓巴喬在明年可能參選總統前獲得大筆收入，外界預期他參選可能性高。

現任參議員巴喬正在菲律賓南部家鄉聖托斯將軍市（General Santos）進行訓練，他接受法新社訪問時表示：「我是政治人物，所有政治人物都夢想更高職位。我會在適當時機宣布（決定），可能是在比賽後。」

菲律賓選民往往喜愛名人，因此巴喬的明星魅力使他競選總統有優勢，但能否勝選仍是問號。他和菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因為後者對與中國在南海糾紛及官員收賄等事務的處理，兩人公開起小衝突，這可能傷害到巴喬的支持度。

依法不能連選總統的杜特蒂，視巴喬為爭取菲律賓人愛戴的競爭者，他甚至曾表示明年可能競選副總統。而巴喬若決定參選總統，也可能面臨杜特蒂的女兒薩拉（Sara）這位強勁對手。

最近一份民調結果顯示，現任納卯（Davao）市長的薩拉，支持度遙遙領先巴喬和其他可能的總統參選人。杜特蒂2016年當選總統前也擔任納卯市長。

不過，從現在到10月總統參選人截止登記前，仍可能有許多變數。歐亞集團（Eurasia Group）分析師孟福德（Peter Mumford）表示：「目前我預期（巴喬）會參選，可是不會是杜特蒂的指定接班人。但這是菲律賓，所以相當無法預測。」

與史彭斯對戰後，巴喬會退休或競選更高職位，這位育有5個孩子的虔誠基督徒表示，決定權在上帝手中。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2021 AFP