菲立普親王辭世英媒同哀 緬懷女王支柱王室靠山

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（法新社倫敦10日電） 英國各自有黨派立場的主流媒體今天難得站在同一陣線，為女王伊麗莎白二世的丈夫菲立普親王（Prince Philip）的逝世表示哀悼，稱他是女王的支柱、王室的靠山。

大多數媒體都提到女王與菲立普親王73年的婚姻對王室的重要性，「泰晤士報」（The Times）與「衛報」（The Guardian）稱他是女王的「堅實支柱」，「每日星報」（Daily Star）稱菲立普親王是女王的「靠山」，「可以逗笑莉莉貝（Lilibet，菲立普親王對女王的昵稱）的男人」。

蘇格蘭的「報紙與期刊」（Press and Journal）也向「王室靠山」道別，附上兩人年輕時穿着蘇格蘭裙與孩子一起拍照的照片；「泰晤士報」蘇格蘭版引述女王說過的話，「我的力量與歸宿」。

分別位於政治光譜兩極的八卦報紙「每日鏡報」（Daily Mirror）與「每日郵報」（Daily Mail），難得在頭版刊出相同主題，全版都是女王與菲立普親王的照片，標題分別寫着「再見了，我的摯愛」、「再會了，心愛的」。

「每日鏡報」報導，愛丁堡公爵逝世，享耆壽99歲，「（王室）同感哀慟」，哈利王子（Prince Harry）放下最近的緊張關係，「趕着回國奔喪」。

「每日郵報」特別版刊出愛丁堡公爵生前最後日子的狀況，提到「陽光灑在他的臉龐，腿上蓋着毛毯…有他的莉莉貝陪伴在身旁」。

© 2021 AFP