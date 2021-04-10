菲立普親王逝世 哈利梅根基金會官網致敬

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯9日電） 英國女王伊麗莎白二世的丈夫菲立普親王今天辭世，享耆壽99歲。現居美國的哈利王子與妻子梅根的Archewell基金會向菲立普致敬，外界則臆測這對夫妻是否會返英奔喪。

Archewell基金會在官方網站取消所有頁面連結和選單，僅在深色背景寫下幾行字：「緬懷愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）殿下（1921-2021）。謝謝您的奉獻，我們會非常想念您。」

菲立普親王（Prince Philip）是英國史上執行王室配偶任務時間最長的人，今早安詳逝於倫敦西部的溫莎城堡（Windsor Castle）。

菲立普逝世，外界立即臆測哈利王子（Prince Harry）是否會返國奔喪，正懷着第2個孩子的梅根（Meghan Markle）又是否會同行。

這對夫妻去年決定卸下第一線王室成員職務，但保有薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）頭銜，現居美國洛杉磯。

他們上月接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，暢談王室生活經驗，引發軒然大波。兩人尚未宣布是否會出席喪禮，如果他們出席，將是在這場爆炸性專訪播出後首度返英。

哈利與具有非裔血統的梅根在專訪中提到，種族歧視是促使他們離開英國的原因之一，還說有一名高級王室成員猜測他們的孩子膚色會有多深。當外界猜想這名王室成員身分時，歐普拉向媒體透露，不是女王，也不是菲立普。

這場專訪引發英國王室自黛安娜王妃於1997年命喪車禍後最大的危機，也令人好奇，哈利和梅根若回到英國，將受到什麼樣的待遇。

預期梅根將於夏天誕下一名女嬰，這可能讓這趟返英之旅變得更複雜，而且還有基於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的篩檢和隔離問題，不過他們也可能獲得豁免。

© 2021 AFP