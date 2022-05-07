菲總統大選5/9投票 小馬可仕勝選呼聲極高

（法新社馬尼拉7日電） 菲律賓5月9日將舉行總統大選，已故獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）今天將在最後一個競選活動日向群眾發表演說，民調顯示他可望以壓倒性過半得票勝選。

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小馬可仕若能在9日勝選，象徵馬可仕家族在努力數十年後終於又能掌權，一掃當年馬可仕遭罷黜後流亡美國的家族陰霾。老馬可仕（Ferdinand Marcos）1965年至1986年統治菲律賓長達20年，1986年因選舉舞弊引發大規模示威被迫流亡，1989年死於檀香山。

但小馬可仕可望上台，已引起人權團體、教會領袖及憂心恐無法制衡的政治分析家們警覺。有10名候選人角逐這次接替總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的大選，外界不少人視這次選舉為菲國民主成敗的關鍵一戰。

已有很多人對小馬可仕將勝出而勾起當年老馬可仕統治下的貪污、貧困等不堪記憶。

民調顯示小馬可仕有望以過半得票率勝選，將成為老馬可仕以來第一位得票過半的總統當選人。分析家警告，這樣的結果無疑會弱化民主制衡機制，導致貪腐和興起再次修憲之爭，取消1987年修憲規定總統只能做一任的限制。

副總統候選人部分，目前呼聲最高的是小馬可仕的競選搭擋、現任總統杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte-Carpio），她的支持度也過半。

不同於其他國家常見選制，菲律賓的總統、副總統選舉是同時舉行但分開計票，因此就算小馬可仕勝出，也不代表薩拉就能當選，也可能出現小馬可仕敗選、但薩拉贏得副總統職位的情況。

© 2022 AFP