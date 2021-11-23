菲防長批中國 在南海恐嚇與騷擾菲國運補

（法新社馬尼拉23日電） 菲律賓海軍人員今天在南海進行運補時，中國海警派人在一旁拍照錄影，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）指控中方此舉是「恐嚇與騷擾」。

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資源豐富的南海在過去一周緊張情勢升高，因為菲國船隻16日運送物資給南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的陸戰隊員時，遭中國海警船發射水炮。

這起攻擊迫使菲國船隻中止運補，菲律賓政府對此表達憤怒。北京則稱，那些船隻未經允許就進入中國海域。

每年通過南海航道的貿易金額多達數以兆計美元。中國宣稱擁有南海幾乎全部海域的主權，汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、越南也主張擁有南海部分主權。

荷蘭海牙常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年就裁決，中國對南海主張的歷史性權利沒有根據，但北京不理會這項裁決。

菲律賓國防部長羅倫沙納表示，兩艘配有菲律賓海軍人員的民間船隻，今天再次嘗試前進仁愛暗沙，「在沒有任何意外事件的情況下」抵達。

但羅倫沙納說，附近一艘中國海警船派出橡皮艇，艇上3人在菲律賓人員和貨物下船時進行拍照和錄影。

他說：「我已向中國大使表達，我方認為這類行為是恐嚇與騷擾。」

中國駐馬尼拉大使館未立即回應置評要求。

© 2021 AFP