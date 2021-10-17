萊里再見安棒打道奇 勇士奪國聯冠軍賽首戰勝利

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（法新社亞特蘭大16日電） 萊里今天成為勇士贏球的英雄，勇士靠着他的陽春全壘打扳平比分，再靠他的再見安打以3比2擊敗道奇，拿下國聯冠軍賽首戰勝利。

美國職棒大聯盟MLB國家聯盟冠軍賽今天開打，亞特蘭大勇士在主場迎戰尋求衛冕世界大賽冠軍的洛杉磯道奇。道奇派出本季例行賽多以後援投手身分上場的克內柏（Corey Knebel）先發，勇士則以例行賽14勝7敗、防禦率3.04的佛里特（Max Fried）迎敵。

勇士此役的開路先鋒羅沙里歐（Eddie Rosario）在1局下半安打上壘後，接着盜上二壘，再利用隊友的滾地球上到三壘，並趁着道奇先發投手克內柏的暴投奔回本壘，讓勇士先馳得點。

2局上兩出局後，波樂克（A.J. Pollock）擊出二壘安打，下一棒的泰勒（Chris Taylor）補上帶有打點的安打，讓道奇1比1將比分扳平。

4上史密斯（Will Smith）將對方投手一記93.4英里的四縫線速球轟出左外野全壘打牆，讓道奇2比1超前，但勇士下個半局立刻還以顏色，靠着萊里（Austin Riley）左外野的陽春全壘打追平比數，兩隊也以2比2僵持到9上。

9下1出局後，阿比斯（Ozzie Albies）敲出安打上壘，接着靠着盜壘站上二壘得點圈，萊里此時揮出左外野方向的再見安打，讓勇士以1分險勝。

萊里此役4打數2安打，有2分打點，是勇士贏球最大功臣。

勇士先發投手佛里特今天投6局，送出5次三振，沒有保送，被打出1支全壘打在內的8支安打，丟掉兩分都是自責分，退場時兩隊平手，最後他無關勝敗。

© 2021 AFP