萬事達卡調高英國持卡人歐盟網購交換費

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（法新社倫敦25日電） 信用卡龍頭萬事達卡公司（Mastercard）今天表示，英國脫歐之後，英國消費者在線上購買歐洲聯盟（EU）公司商品和服務，將被收取5倍以上的所謂「交換費」（interchange fee）。

萬事達卡公司聲明說：「由於英國離開歐洲經濟區（European Economic Area, EEA），萬事達卡將調整英國卡片的交換費率。」

萬事達卡強調，交換費調高只適用於線上銷售，不影響實體商店交易。

萬事達卡公司將把信用卡交換費調高到每筆交易金額的1.5%，今年10月15日生效。目前信用卡交換費僅為每筆交易的0.3%。簽帳金融卡（Debit Card）交換費則會從現行每筆交易的0.2%調高到1.15%。

萬事達卡還說，消費者「應該感受不到交換費改變的任何影響」，而萬事達卡收取的手續費將維持不變。

萬事達卡最大競爭者威士卡（Visa）尚未針對費率結構做出任何宣布。在歐洲市場，萬事達卡是僅次於威士卡的第2大信用卡發行機構。

英國1月1日正式脫離歐盟，但得來不易的脫歐貿易協議並不涵蓋金融服務部門。

© 2021 AFP