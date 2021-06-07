葉倫升息說和G7全球企業稅影響 亞股走勢不一

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（法新社香港7日電） 亞洲股市今天走勢不一，投資人還在思量美國財政部長葉倫關於利率的一番談話，以及評估七大工業國（G7）針對科技巨擘祭出全球最低企業稅計畫可能造成的衝擊。

葉倫（Janet Yellen）告彭博新聞，即使會觸發通膨，導致升息，拜登總統應該還是要推進他的4兆美元經濟復蘇計畫。

儘管對全球復蘇和疫苗注射計畫的樂觀心理帶動股市漲勢，市場仍擔心復蘇引發通膨，然後回過頭來迫使央行升息。

葉倫表示，拜登大規模振興經濟計畫引發的任何通膨都會是暫時性的，而且升息實際上是正面的。

葉倫告訴彭博新聞：「倘若我們最後出現略高的利率環境，從社會的觀點和從聯準會的觀點來說，實際上是加分的。」

葉倫說：「我們一直在和過低的通膨奮戰，而且現在這麼低的利率已經有10年了。」她還說，希望通膨和利率早日返回正常水準。

葉倫是在參加完倫敦舉行的G7財長會議返國時發表上述評論。G7財長會議也達成協議，支持美國提出對科技和跨國企業課徵最低門檻15%的全球性企業稅。

美國最新公布溫和的就業報告，緩解經濟擴張恐迫使聯準會縮減刺激措施的疑慮，華爾街三大指數都收高，

不過，今天的亞洲股市並未感染到這些樂觀氣氛，區域股市走勢不一。

日股日經指數收盤上漲0.3%，來到29019.24點；港股恆生指數收跌0.5%，來到28787.28點；上海綜合股價指數收盤上漲0.2%，來到3599.54點。

至於亞洲其他股市，澳洲股市收跌0.2%；台北股市挫0.4%；韓國股市漲0.4%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP