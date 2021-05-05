葉倫升息說嚇壞投資人 亞股收盤跌多漲少

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港5日電） 美國財政部長葉倫暗示，若拜登政府支出措施推升通貨膨脹，加上經濟成長強勁，聯邦準備理事會（Fed）恐需升息，美國股市昨天第一時間聞訊重挫，亞洲股市今天收盤也跌多漲少。

葉倫（Janet Yellen）在與美國「大西洋月刊」（The Atlantic）預錄的訪談中表示，若美國總統拜登（Joe Biden）提出總規模4兆多美元的最新政府支出法案生效，且美國經濟熱度上升，恐怕將需要「稍微」升息以緩和通膨。

葉倫這番言論，似乎脫離美國高層官員樹立的統一陣線。這個陣線原本是要安撫投資人，讓他們相信聯準會的超級寬鬆貨幣政策將持續實施，直到美國經濟復蘇步伐相當穩健。

葉倫的發言傳出，打亂華爾街股市，三大指數旋即應聲重挫，以科技股為主的那斯達克指數領跌，因科技企業較易受利率上升影響。

不過葉倫隨後澄清，她並非預測或暗示聯準會會升息。美股標普500指數收盤應聲跌幅縮小，道瓊指數更翻紅小漲作收，但那斯達克指數終場仍明顯挫低。

儘管如此，分析師依舊預期，聯準會的寬鬆貨幣政策將維持一段時間。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia ）的曼第（Kim Mundy）指出，葉倫並未提及具體的升息時間表，她澄清時也說未建議聯準會升息。「我們預期在經濟數據改善下，（聯準會）仍將非常有耐心。」

香港、台北和威靈頓股市今天收盤全下跌0.5%，新加坡股市也因當地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫而收挫0.8%，馬尼拉、曼谷和吉隆坡股市同樣收黑。

不過，雪梨、雅加達和孟買股市今天收盤上漲。上海、東京和首爾股市則因假日休市。

© 2021 AFP