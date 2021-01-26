葉倫成美國首位女財長 將力推1.9兆美元紓困案

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（法新社華盛頓25日電） 美國聯邦參議院今天以84 票贊成、15票反對的極大票數差距，通過葉倫（Janet Yellen）出任財政部長的任命案，葉倫成為美國首位女財長。

這不是葉倫第一次成為女性先驅者，她在2014年到2018年成為首位擔任聯邦準備理事會（Fed）主席的女性，也曾領導白宮經濟顧問委員會（White House Council of Economic Advisers）。

在新政府剛上任的前幾周，她身為財長的角色將至關重要，她將擔任與國會協調的關鍵人物，讓拜登總統推出的1.9兆美元紓困案得以獲得批准，協助美國經濟從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中復蘇。

葉倫也將參與執行貿易規定，並在前總統川普與多國大打貿易戰後，與他國修復關係。

但在最受爭議的美中關係上，葉倫上周承諾將動用所有可用工具，解決「中國濫用不公平與不合法行為」破壞美國經濟的問題。

葉倫說，北京一直以非法補貼、傾銷產品、竊取智慧財產和對美國貨物豎立壁壘等一系列政策「傷害美國企業」。

葉倫也認為，「中國顯然是我們最重要的戰略競爭對手」，但跟川普不同的是，她強調在對抗這項挑戰上「與我們的盟邦合作」極為重要。

© 2021 AFP