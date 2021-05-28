葉倫：拜登6兆美元支出案 國債將攀新高仍可負擔

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（法新社華盛頓27日電） 美國財政部長葉倫今天表示，總統拜登即將提出的支出計畫，會讓已處歷史高峰的國債再推向更高點，但不會超出國家財力範圍。

美國媒體引述內部文件與熟悉內情人士指出，總統拜登（Joe Biden'）明天將公布一項6兆美元支出方案，內容大多是他已宣布的計畫，包括近2兆美元基礎建設支出，以及1.6兆美元教育與勞動力改革費用。

葉倫在聯邦眾議院撥款委員會（House Appropriations Committee）監督聽證會中，並未說明預算細節，但承認在此方案下，美國債務佔GDP比率估計會比2020年的100.1%「攀升更高些」。

不過，葉倫表示，在平均通貨膨脹和美國公債殖利率都低的情況下，美國負擔得起這些債務。

她說：「至少在明天提出的計畫案範圍下，仍然負擔得起債務，也在歷史規範之下，我認為支出方案必須維持這樣方式。」

拜登已表示，政府必須龐大支出，這不但有助美國經濟從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中復蘇，也提高美國對抗他國的競爭力。

根據報導，依拜登的支出計畫，美國債務佔GDP比率將在2027年達到116%。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP