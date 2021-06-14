葉門叛軍炸彈無人機墜毀沙國校園

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（法新社利雅德13日電） 沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導，葉門叛軍組織青年運動（Huthi）一架裝載有炸彈的無人機，今天墜毀在沙國學校，所幸無傷亡傳出，但重創交戰雙方停火的努力。

國營媒體沙烏地新聞社引述民防有關單位的話說，事發在沙國南部阿西爾省（Asir），目前尚未傳出有人員傷亡。

沙烏地新聞社發出的照片中，可看見遭損毀的建物屋頂，及看似是無人機的殘骸。

3天前，沙烏地阿拉伯領導的聯軍才說，聯軍已停止在葉門攻擊有伊朗撐腰的青年運動，以為和平解決方案鋪路。

但言猶在耳，葉門官媒就報導，北部城市馬里卜（Marib）遭受攻擊，造成至少8名平民喪生，另有27人受傷。

青年運動多個月來不斷發動攻勢，欲奪下馬里卜和其周遭的油田，也就是獲國際承認的葉門政府在北部掌控的最後幾個主要區域之一。

青年運動2015年3月將國際承認的葉門政府從首都沙那（Sanaa）趕下台後，沙烏地阿拉伯領導的聯盟介入葉門，這場衝突普遍被視為沙烏地阿拉伯和伊朗兩強之間的代理人戰爭。

本月稍早，阿曼官員據說曾造訪沙那，試圖說服青年運動接受停火協議。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP