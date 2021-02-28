葉門叛軍青年運動射飛彈襲利雅德 遭沙國攔截

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（法新社利雅德27日電） 多起爆炸巨響今天撼動沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh），沙國領導的軍事聯盟同時表示，他們阻止了葉門叛軍「青年運動」所發動的飛彈攻擊。飛彈碎片如下雨般落在民宅上。

伊朗支持的青年運動（Huthis）叛軍正加強攻勢，試圖奪下沙國支持的葉門政府在葉門北部的最後堡壘馬里卜（Marib）。與此同時，青年運動也加強攻擊鄰近葉門的沙烏地阿拉伯。

根據官方沙烏地新聞社（SPA），沙國領導的聯盟表示，他們攔下青年運動一枚鎖定利雅德的彈道飛彈。

國營的新聞頻道電視台（Al-Ekhbariya）報導，飛彈碎片四散在利雅德數個區域，造成至少一間民宅受損，但未傳人員傷亡。

法新社駐利雅德記者回報聽見多起爆炸巨響。國營電視台畫面顯示，飛彈遭攔截後，一道閃光照亮夜空。

沙國領導的軍事聯盟還說，他們攔截6架鎖定沙國的青年運動無人機，這些無人機的目標包括南部城市海米斯穆謝特（Khamis Mushait）和吉贊（Jizan）。

青年運動未立即宣稱發動任何攻擊。但他們經常空襲沙烏地阿拉伯南部地區，過去也曾以飛彈和無人機攻擊利雅德。

沙烏地阿拉伯遇襲之際，利雅德郊區正在舉辦電動方程式錦標賽（Formula E Championship）。國營媒體報導，沙國實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼親王（Mohammed bin Salman）在活動中現身。

© 2021 AFP