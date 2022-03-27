葉門衝突升溫 聯合國秘書長譴責並籲克制

（法新社紐約聯合國總部26日電） 葉門叛軍「青年運動」和沙烏地阿拉伯為首的聯軍最近交相攻擊，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天予以譴責，並呼籲各方在長達7年的戰爭中相互節制。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天聲明表示：「秘書長強烈譴責最近在葉門的衝突升高。」

葉門叛軍最近一波攻擊，包括25日攻擊一座煉油廠引發大火，而吉達（Jeddah）世界一級方程式賽車賽道就在附近，當時電視正在轉播練習賽。

今天稍早，沙烏地為首的聯軍對葉門首都沙那（Sanaa）和港市荷台達（Hodeida）發動空襲作為回應；荷台達是國際人道援助的主要入口。聯合國聲明說，對沙那的攻擊，據報造成8名平民喪生。

伊朗撐腰的「青年運動」團體（Huthis）2014年奪下沙那後，沙烏地為首的聯軍便介入，支持葉門政府對抗叛軍。這場戰爭將滿7周年，如今雙方再度交火。

今天稍早，青年運動宣稱和沙烏地聯軍停戰3天，而「永久」休兵則懸而待決。法新社報導，沙烏地方面尚未有即時回應。

杜里雅克表示，秘書長古特瑞斯重申「呼籲各方展現最大的節制力」，並且應緊急達成協議以終結戰爭。

聯合國聲明也指出，聯軍攻擊在葉門摧毀了數艘滿載爆裂物的船隻，也損毀了聯合國職員在沙那的住處。

今天有數千民眾在葉門首都遊行、譴責戰爭。聯合國表示，這場戰爭直接或間接地奪走數十萬條人命，並讓數以百萬計的人瀕於饑荒邊緣。

© 2022 AFP