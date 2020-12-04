葉門飽受戰事摧殘 疫情和資金短缺加重饑荒

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（法新社葉門首都沙那3日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和資金短缺恐掀起一場人道主義完美風暴。聯合國今天表示，飽受衝突蹂躪的葉門境內營養不良程度已達破紀錄程度。

聯合國世界糧食計畫署（WFP）警告，葉門境內面臨國內史上第2嚴重「糧食不安全」狀況的人數，將在明年上半年從360萬人增加到500萬人。

葉門從2014年起陷入獲伊朗撐腰的青年運動（Huthi）叛軍與沙烏地阿拉伯為首軍事聯盟支持政府間的戰爭中，面臨全球最嚴重的人道危機。

世界糧食計畫署發布聲明表示：「已經再度出現一些類似饑荒的情況，這是兩年來首見。」該機構也表示，防止饑荒的機會日趨渺茫。

聲明指出，遭遇這種災難性糧食不安全情況的人數，恐於明年1月到6月間從目前的1萬6500人增至4萬7000人。世界糧食計畫署執行主任畢斯利（David Beasley）表示：「這令人震驚的數字必須喚醒全世界。」

他還說：「葉門瀕臨饑荒，我們絕對不能背棄現在有迫切需求的數百萬個家庭。」

根據糧食安全階段綜合分類（Integrated FoodSecurity Phase Classification）分級，葉門首都沙那（Sanaa）以北、總人口2萬人的焦夫省（Al-Jawf）有1萬人估計將生活在類似饑荒的情況中。

© 2020 AFP