葉門首都沙那6年來首個商業航班延後

（法新社沙那24日電） 葉門國家航空公司今天表示，由於無法從沙烏地阿拉伯率領的聯軍取得許可，從叛軍佔據的首都沙那（Sanaa）飛出的商業航班必須無限期延後，這原本會是6年來第1個商業航班。

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法新社報導，沙那機場原定今天上午重啟商業航班，讓人重新燃起這個戰爭頻仍國家能夠恢復部分運作的希望。

沙烏地阿拉伯為首軍事聯盟支持的葉門政府，與伊朗撐腰的「青年運動」（Houthi）叛軍交戰已經7年，造成數以十萬計人民喪命，數百萬人處於饑荒邊緣。

葉門國家航空公司葉門航空（Yemenia）今天原本要將亟需醫療救治的乘客從沙那載往約旦首都安曼（Amman），這是4月初生效的2個月停火協議的一環。

但飛機起飛前數小時，葉門航空卻在臉書上說「尚未取得營運許可」，對各界期待已久的航班「無法飛行」，葉門航空「向旅客致上最深的歉意」，希望「不久的將來能克服所有問題」。

1名乘客告訴法新社，接到葉門航空打來的電話，跟他說不要來機場。

葉門航空1位經理告訴法新社，「沒拿到聯軍核發的許可」。

掌控葉門空域的聯軍目前沒有回覆記者詢問。

青年運動2014年接管沙那之後，促使沙國領導的軍事聯盟發動干預，以支持葉門政府。聯合國說，這場戰爭造成了世界上最慘重的人道危機。

© 2022 AFP