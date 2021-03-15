葛林大三元助陣 壽星柯瑞飆32分率勇士扳倒爵士

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（法新社洛杉磯14日電） 美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在歡度33歲生日的今天，狂砍32分9助攻5籃板，率隊以131比119擊敗聯盟龍頭猶他爵士，終結4連敗窘境。

柯瑞此疫手感火熱，帶領勇士取得領先優勢，首節便繳出14分，命中率63%。他全場20投10中，三分球9投6中，轟下32分。

他賽後接受美國國家廣播公司灣區體育（NBCSports Bay Area）訪問時說：「這就像是陳年葡萄酒，對吧？」「把它放在地窖里，看它變得更加濃郁而醇厚，而我就是在享受這段旅程。」

勇士狀元前鋒魏金斯（Andrew Wiggins）全場16投、12中，三分球4投3中，砍下個人本季新高28分。隊友葛林（Draymond Green）也繳出11分、12籃板及12助攻，演出大三元。

柯瑞、葛林和魏金斯表現亮眼，菜鳥魏斯曼（James Wiseman）挹注16分，波爾（Jordan Poole）進帳18分，也是止敗的關鍵。

在此之前，勇士已連續5次敗給爵士。

至於爵士方面，戈貝爾（Rudy Gobert）和密契爾（Donovan Mitchell）各攻下24分，戈貝爾還繳出生涯新高的28籃板。

勇士11日在客場以104比130慘輸洛杉磯快艇，柯瑞手感不佳，僅命中一顆三分球，球隊也因此陷入4連敗低潮，戰績19勝19敗，在競爭激烈的西區只能排第9。

柯瑞說：「全隊今晚表現令人驚奇。我們積極攻防。大家都對贏球有所貢獻。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP