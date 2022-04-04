（法新社拉斯維加斯3日電） 第64屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮今天在美國拉斯維加斯舉行。

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以下是主要得獎名單：

●最佳年度專輯：「真我之聲」（We Are）／強巴提斯（Jon Batiste） ●最佳年度唱片：Leave The Door Open／絲綢之聲（Silk Sonic）

●最佳年度歌曲：Leave The Door Open／絲綢之聲 ●最佳新人：奧莉維亞（Olivia Rodrigo）

●最佳音樂錄影帶：Freedom／強巴提斯 ●最佳饒舌專輯：Call Me If You Get Lost／造物主泰勒（Tyler, The Creator） ●最佳饒舌演出：寶貝基姆（Baby Keem）和肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）／Family Ties ●最佳搖滾專輯：Medicine At Midnight／幽浮一族（Foo Fighters） ●最佳搖滾演出：Making A Fire／幽浮一族

●最佳流行演唱專輯：Sour／奧莉維亞 ●最佳流行個人演出：奧莉維亞／drivers license

●最佳流行二重唱/團體演出：Kiss Me More／蜜桃貓朵佳（Doja Cat）和詩莎（SZA）

●最佳鄉村專輯：Starting Over／克里斯斯特普爾頓（Chris Stapleton）

●最佳全球音樂專輯：生命之源（Mother Nature）／安潔莉克琪蒂歐（Angelique Kidjo）。

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