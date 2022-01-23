葡萄牙國會大選提前投票

（法新社裡斯本23日電） 葡萄牙將在1月30日舉行國會大選，受COVID-19疫情影響，今天提前開始分流投票。民調顯示，執政黨社會黨支持度仍居冠，但領先中右翼主要對手的差距正在縮小。

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由於適逢疫情期間，葡萄牙今年開放民眾提前投票，以分散選舉當日的人流。今天的投票於格林威治標準時間上午8時開始，已有超過30萬名選民投下神聖的一票。

在首都里斯本（Lisbon），一名現年70多歲、與丈夫一起出門投票的女性選民告訴法新社：「我今天來投票，是因為我現在感覺很好（指身體狀況），下周日的狀況真的難以預料。」

自2015年以來連續領導兩屆社會黨（PS）少數政府的總理柯斯塔（Antonio Costa），則於格林威治標準時間9時30分左右在北部城市波圖（Porto）投票。

科斯塔投完票之後說：「現已具備所有條件，讓每個人都可以安全出門投票。」

去年10月，原本力挺柯斯塔的兩個極左翼小黨拒絕支持政府預算法案，導致國會大選提前於1月30日舉行。

這是自葡國1974年恢復民主制度以來，政府預算案首次遭到否決。

根據Renascenca電台所做的最新民調，社會黨的支持率約為38%，而最大在野黨社會民主黨（PSD）的支持率略高於30%，這將導致科斯塔再度失去推動法案所需的多數票數。

最近幾天還有多項民調顯示，社會黨與PSD的差距正在縮小，若將誤差幅度納入考量，至少一項民調顯示兩黨將打成平手。

極右翼民粹政黨「夠了」（Chega）也可能會在本次國會選舉中獲益。該黨在上屆（2019年）選舉中首次以單一席位進入國會，如今約有7%支持率，這將使其成為國會第三大黨。

© 2022 AFP