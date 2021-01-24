葡萄牙總統大選疫情中登場 德索沙預料可連任

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（法新社裡斯本24日電） 葡萄牙雖然實施防疫封鎖令，仍於今天舉行總統大選。各界普遍預測中間偏右的現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）將順利連任。

72歲的德索沙曾是政治評論員，為中間偏右派社會民主黨（PSD）共同創辦人。他在總統任內作風親民，曾被發現穿着短褲在超市排隊、跳到海里拯救小船翻覆後落海的女孩、跟遊民分享食物等。

民調顯示，首輪投票前德索沙支持率達58%，遙遙領先社會黨（PS）候選人葛梅斯（Ana Gomes）的15%，以及極右派民粹主義者溫杜拉（Andre Ventura）的10% 。

但觀察家仍密切關注極右派溫杜拉的最終表現如何，以及選情會不會被投票率大減打亂。投票率過低可能攪亂德索沙預期可輕鬆獲勝的局面。

德索沙在最後一場造勢演說中，呼籲選民出面支持自己，以免需要舉行第2輪決選。

他說，這樣一來，葡萄牙人就不用讓選舉時程拖到3周，這些時間最好用在抗疫上。

葡萄牙總統有權解散國會、要求重新大選，由於目前掌權的是少數政府，總統角色十分重要。

為抑制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例遽增，葡萄牙全國過去10天來處於第2度封鎖狀態。

昨天葡萄牙單日新增死亡和確診人數都創下新高紀錄，使得累計死亡人數突破1萬人。

而且根據法新社按政府數據統計結果，截至22日止，人口1080萬的葡萄牙一周內超過8萬人染疫，比例為全球最高。

目前幾乎天天染疫人數都是新高紀錄，政府現已關閉學校2個星期，商家與餐廳也得關門。

© 2021 AFP