董事會同意 雪梨機場236億澳元售予財團

（法新社雪梨8日電） 澳洲雪梨機場數天前才重啟國際飛航，今天便宣布已同意接受一個澳洲投資財團提出的236億澳元（約新台幣4862億元）收購案。

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雪梨機場董事會一致通過，將機場售予由基礎建設投資商與澳洲退休基金組成的「雪梨航空聯盟」（Sydney Aviation Alliance），並建議股東投下贊成票。

雪梨航空聯盟近幾個月來連番出價太低遭到拒絕後，如今提出每股8.75澳元（約新台幣180元）的收購價。

雪梨機場主席龔斯基（David Gonski）在聲明中說：「今天宣布的消息，是各方接觸數月終於達成的結果。雪梨機場董事會相信，這個結果反映這座機場合理的長期價值。」

澳洲國際邊界關閉近600天後，最近已局部重新開放。澳洲先前為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，實施全球數一數二嚴格的邊界封鎖。

已接種疫苗的澳洲旅客，現在無須接受隔離或取得官方豁免，即可經由雪梨和墨爾本出入境。這被視為澳洲逐步恢復國際旅遊的第一步。

雪梨機場這宗出售案仍有多項條件限制，包括須由獨立專家估價。機場股東預料會在明年第一季的股東大會中考慮這筆交易，需有75%的大多數同意才能通過出售案。

© 2021 AFP