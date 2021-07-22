蒙特內哥羅向中國貸款 終於開始還首期

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（法新社蒙特內哥羅首都波德里查21日電） 蒙特內哥羅為興建高速公路向中國貸款10億美元，今天終於開始償還第1筆分期款項。批評者說，向中國貸款可能毀滅這個巴爾幹國家的經濟。

蒙特內哥羅2014年向中國貸款9億4400萬美元，以興建從南部亞得里亞海港都巴爾（Bar）通往塞爾維亞邊界的公路。

中國在巴爾幹地區推動多項計畫，讓人擔心巴爾幹國家政府會太仰賴北京的資金，而蒙特內哥羅的公路興建計畫就是這些計畫之一。

新聞報導指稱蒙特內哥羅無力償還貸款，還尋求歐洲聯盟（EU）的幫助，但蒙特內哥羅政府堅稱一切都在掌握之中。

蒙特內哥羅財政部長史帕奇（Milojko Spajic）今天告訴蒙國通訊社Mina，第一期款項約3300萬美元已付給中國進出口銀行（China Exim Bank）。

這條公路現在是世界上最貴的公路之一，貸款涵蓋的只有頭41公里的工程費，還有130公里仍待興建。原本第一段公路預定在2019年完工，但現在預計要到今年11月才會興建完成。

因疫情導致重要的旅遊業受創，蒙特內哥羅政府歲收大受衝擊，去年公共債務佔國內生產毛額（GDP）的比率高達97%，遠高於歐盟限制的60%。

蒙特內哥羅GDP只有49億歐元，向中國借貸的款項幾乎就佔了1/5。

蒙特內哥羅預定明年1月繳納另一筆分期。

© 2021 AFP