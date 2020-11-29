蒙特內哥羅塞爾維亞互逐大使

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（法新社蒙特內哥羅首都波德里查28日電） 蒙特內哥羅與塞爾維亞今天互相驅逐對方大使，這兩個前南斯拉夫加盟共和國原已緊張的關係恐將更趨緊繃。

蒙特內哥羅外交部表示，塞爾維亞大使波佐維奇（Vladimir Bozovic）先前對於歷史的發言是「干預蒙特內哥羅內政」，因此將他列為「不受歡迎人物」。

蒙特內哥羅做此宣布後，塞爾維亞隨即表示，蒙特內哥羅大使米洛塞維奇（Tarzan Milosevic）72小時內必須離境。

蒙特內哥羅2006年宣布脫離塞爾維亞獨立，但因國家定位造成的緊張關係仍籠罩這個巴爾幹小國。

波佐維奇昨天表示，1918年一場決定蒙特內哥羅應失去獨立地位、加入塞爾維亞成為塞爾維亞、克羅埃西亞與斯洛維尼亞王國一部分的會議，是「解放」。波佐維奇在代表蒙特內哥羅塞爾維亞人的協會會議上表示，那是「人民想和塞爾維亞統一的自由表達」。

蒙特內哥羅外交部表示：「波佐維奇以最直接的方式貶低了給他外交款待的國家。」

2018年，蒙特內哥羅議員通過決議，象徵性地廢止了1918年那場會議的決定。

親塞爾維亞民族主義陣營主導的蒙特內哥羅3大反對勢力在8月大選贏得多數之後，蒙特內哥羅與塞爾維亞關係更趨緊繃。

官方數據顯示，蒙特內哥羅62萬人口中，有29%為塞爾維亞裔。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

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