蒲亭低調接種俄羅斯國產疫苗 過程不公開

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社莫斯科23日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發言人今天表示，蒲亭已接種國產2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗第一劑，不過並未說明是哪款疫苗，也未對外公開接種過程。

其他已接種疫苗的世界領袖包括美國總統拜登、教宗方濟各（Pope Francis）和英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth），但不同於多位公開接種疫苗的各國元首，蒲亭是關起門來做這件事。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天晚間向新聞媒體表示，68歲的蒲亭已接種疫苗，但並未說明蒲亭接種的是哪一款疫苗。

根據國營俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，培斯科夫說：「蒲亭已接種對抗冠狀病毒的疫苗，他感覺良好。他明天要工作一整天。」

今天稍早，培斯科夫表示，蒲亭不想在鏡頭前注射疫苗。執政20年的蒲亭從未羞於面對媒體。培斯科夫說：「我們不會給大家看，你們得相信我們所說的。」

培斯科夫又說，3款國產疫苗蒲亭挑選其中之一注射，但「刻意」不願具體說明是哪一款。俄羅斯的3款自製疫苗分別是「衛星-V」（Sputnik-V）、EpiVacCorona與CoviVac，其中以衛星-V最受矚目，這是以蘇聯時期首枚自製發射升空的人造衛星命名。

與其他國家相比，俄羅斯的疫苗注射行動進展較遲緩，但培斯科夫說，蒲亭沒必要藉由公開這麼做，來鼓勵更多俄羅斯民眾注射疫苗。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP