蒲亭幕僚：俄美領袖6月可能舉行峰會

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社莫斯科25日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一名高層幕僚今天表示，蒲亭與美國總統拜登（Joe Biden）可能於6月舉行峰會。

近來由於烏克蘭衝突、西方對莫斯科（Moscow）祭出新制裁，以及克里姆林宮的批評者納瓦尼（Alexei Navalny）入獄後健康堪憂，俄羅斯與西方的關係迅速緊繃。

拜登本月稍早提議在中立國家與蒲亭召開峰會，克宮表示還在考慮。

但蒲亭的首席外交政策助理鄂夏柯夫（Yury Ushakov）今天表示當局正在規畫。他在國營的俄國電視台「第一頻道」（Rossiya 1）上說：「已提起於6月舉行，甚至還有具體日期」。

外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則在同一節目上，重申外交部本月稍早的聲明，表示俄國正面看待峰會提議，目前正在考慮。

白宮23日曾說，拜登6月將參加英國舉辦的七大工業國集團（G7）峰會，以及布魯塞爾（Brussels）的北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）峰會，但未表示拜登是否嘗試在那趟出訪中加入與蒲亭的峰會。

奧地利與芬蘭已表態有興趣主辦美俄領袖峰會。

莫斯科與華府的緊張氣氛自23日起降溫，因俄國開始撤回在烏克蘭附近演習的武裝部隊，納瓦尼也停止絕食。

俄國舉行軍事演習，還在烏克蘭北部和東部邊界、克里米亞半島（Crimea）集結大批兵力，令西方感到憂心，拜登已要求莫斯科停止這些舉措。

拜登也警告俄國，納瓦尼發動絕食要求獲得適當治療，若他死在牢里，俄國將承擔後果。

© 2021 AFP