蒲亭承認烏東分離主義地區獨立 法德美領袖齊聲譴責

（法新社巴黎21日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天決定承認烏克蘭東部兩個分離共和國的獨立地位，法國、德國和美國等西方強權迅速回應，譴責莫斯科並呼籲實施制裁。

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以下是各國領袖針對此事的回應：

●馬克宏、蕭茲和拜登：俄羅斯的舉動將被追究

法國總統馬克宏、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和美國總統拜登譴責蒲亭此舉「明顯違反」明斯克和平協議（Minsk peace agreements）。

蕭茲與美、法總統通話後發表聲明說，3人一致認同各界不會對（俄羅斯）「這番動作置之不理」。

●美國宣布制裁

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在推特表示，必須對蒲亭的決定做出「迅速而堅定的回應，我們將與合作夥伴協調採取適當措施」。

美國宣布對俄羅斯剛承認的兩個烏東分離共和國實施金融制裁，並警告如有必要，將採取更多措施。

●聯合國譴責俄羅斯「侵犯」烏克蘭主權

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，俄羅斯的決定等同「侵犯烏克蘭的領土完整與主權，且不符合聯合國憲章（Charter of the United Nations）的原則」。

●法國要求召開聯合國緊急會議

直到今天稍早仍在推動外交化解危機的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已要求召開聯合國緊急會議，要求歐洲聯盟（EU）對莫斯科實施針對性制裁。

馬克宏的辦公室發表聲明說：「他要求聯合國安全理事會召開緊急會議，並通過具針對性的歐洲制裁。」

●英國擬祭出「嚴厲」制裁

英國首相強生（Boris Johnson）譴責蒲亭此舉是「公然侵犯烏克蘭的主權和完整」。

他說，「俄羅斯入侵或侵略的第一步」將觸發「非常嚴厲的一連串制裁」。

●德國斥莫斯科「打破其所有承諾」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，莫斯科違反其在2014年簽署的明斯克和平協議。

她說：「俄羅斯的決定違背了其對國際社會的所有承諾。」

●北約：俄正尋求「入侵烏克蘭的藉口」

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說，蒲亭的決定「進一步破壞了烏克蘭的主權和領土完整，削弱了解決衝突的努力，且違反了俄羅斯簽署的明斯克協議」。

他說：「莫斯科持續向分離主義分子提供財政和軍事方面的支持，助長烏東衝突。俄羅斯還試圖為再次入侵烏克蘭製造藉口。」

●歐盟矢言採取統一應對措施

歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在推特發表完全相同的聲明，兩人譴責蒲亭的舉動「公然違反國際法」，並補充說，「歐盟和其夥伴將以團結、堅定和決心，與烏克蘭一同做出回應」。

●塞爾維亞憂危機恐蔓延

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）說，擔心烏克蘭危機「可能會蔓延到歐洲和世界其他地區，尤其是西巴爾幹半島（Western Balkans）」。

●羅馬尼亞發布旅遊警示

羅馬尼亞外交部要求所有在當地的公民「立刻離開烏克蘭」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2022 AFP