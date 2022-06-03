蒲亭會晤非洲聯盟主席 談糧食危機與政治合作

（法新社莫斯科2日電） 俄羅斯總統蒲亭3日將與來訪的非洲聯盟（African Union）主席薩爾會談；目前克里姆林宮與西方為烏克蘭戰事僵持之際，這次會談將聚焦於穀物供應與政治合作等議題。

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法新社報導，美國與歐盟為入侵烏克蘭對莫斯科祭出前所未見的制裁，蒲亭不得不另尋新市場，並加強與非洲及亞洲國家的關係。

因為俄烏戰事導致烏克蘭穀物出口驟減，讓世界最貧困的非洲大陸出現穀物價格飆漲，也加劇與氣候變遷的衝擊和社會發生動蕩的疑慮。

蒲亭6月3日將在黑海岸索契（Sochi）的官邸里款待塞內加爾總統、非洲聯盟輪值主席薩爾（Macky Sall）。

薩爾辦公室今天表示，這次出訪目的是為「釋出穀物和肥料庫存，因為這類物資遭封尤其影響到非洲國家」，同時也盼緩和俄烏戰事。

克里姆林宮表示，會談將涉及「俄羅斯與非洲聯盟互動議題，包括擴大政治對話、加強經濟與人道合作」，也會討論「當前國際議題」。

莫斯科揮軍入侵烏克蘭和國際紛紛對俄國祭出制裁，打亂肥料、小麥和其他商品供應，推升糧食與燃料價格上漲，尤其是在開發中國家。（譯者：紀錦玲）

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