蒲亭發表國情咨文 警告外國對俄關係別跨越紅線

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（法新社莫斯科21日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天發表國情咨文演說，警告外國不要在對俄關係上「跨越紅線」，且莫斯科當局會對任何外國挑釁採取嚴厲且迅速的回應。

俄羅斯與西方國家的關係已經惡化到接近冷戰時代的低點，莫斯科當局與西方各國因為俄國頭號反對派人士納瓦尼（Alexei Navalny）入獄、俄國在接壤烏克蘭的邊界集結重兵和一連串間諜醜聞等問題而出現嚴重分歧。

蒲亭向在場的國會議員和地方首長發表國情咨文演說並透過國營電視台轉播，他說：「在某些國家，他們已經展開一種將一切歸咎於俄國的可憎習慣，這是某種運動，一種新的運動。」

蒲亭指出，莫斯科希望跟國際社會的所有成員有「良好關係」，即使是那些意見不一致的國家也是如此。

蒲亭今天也提到，莫斯科當局將對任何外國挑釁採取嚴厲且迅速的回應。

他說：「如果有人將我們的善意視為軟弱…會讓他們知道，俄國的回應將是不對稱且嚴厲的。」

蒲亭表示：「我希望不會有人想在對俄關係上跨越紅線。紅線會在哪裡，我們將自己決定。」（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）

© 2021 AFP