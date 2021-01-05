蒲亭與梅克爾熱線 討論俄德共同生產疫苗可能性

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（法新社莫斯科5日電） 克里姆林宮（Kremlin）今天表示，俄羅斯總統蒲亭與德國總理梅克爾藉着電話溝通，討論兩國共同生產2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的可能性。

克里姆林宮發表聲明說：「討論共同抗疫議題，重點是共同生產疫苗的可能性。」

克里姆林宮並說，雙方達成兩國衛生部與專門機構「就這項議題持續溝通」的協議。

為了遏止疫情蔓延及避免再度實施全國性封城措施，俄羅斯與德國近來相繼在境內展開大規模疫苗注射。

雖然德國使用的疫苗由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與位於德國梅因斯（Mainz）的生技公司BioNTech共同研發，而俄羅斯則是施打自行研發的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。

俄國於去年12月初展開大規模疫苗注射，高風險族群為首批施打對象，包括醫護人員、教師與年長者。

俄羅斯官方加馬利亞研究所（Gamaleya Institute ）所長金茲伯格（Alexander Gintsburg）說，目前為止，俄國境內已超過百萬民眾注射衛星-V疫苗。加馬利亞研究所是研發衛星-V疫苗的機構。

西方國家向來對衛星-V有疑慮，但英國與瑞典合資製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）去年12月宣布，將展開結合自家疫苗與衛星-V疫苗的臨床試驗計畫。

雙方疫苗都是使用腺病毒載體，但目前還不清楚這些臨床試驗何時展開。

© 2021 AFP