蒲亭面臨國際猛烈抨擊 國內統治菁英仍鮮少雜音

（法新社巴黎22日電） 儘管國際社會屢次對俄羅斯入侵烏克蘭表達強烈抗議，並施加前所未見制裁措施，但目前俄羅斯政治菁英階層看似仍對總統蒲亭相當忠誠，鮮少出現雜音。

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俄軍入侵烏克蘭的軍事行動已延續將近1個月。部分俄國藝術家和重要媒體人表態反對莫斯科發動戰爭，就連少數身家億萬的寡頭也委婉表達意見，希望儘快恢復和平，但至今總統蒲亭的核心圈或國內政要仍未明顯傳出異議。

政治分析公司R.Politik創辦人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）告訴法新社，目前俄國統治階層「尚未出現分裂跡象。儘管可能存在策略上差異，但他們已達成全體共識。」

史塔諾瓦亞指出：「大家都很震驚，許多人認為這（入侵烏克蘭）是個錯誤，但沒人可以採取行動，每個人都必須專心自保。」

西方外交消息人士也說，雖然制裁已對俄羅斯經濟造成毀滅性影響，但尚無跡象顯示，這將轉化為政治變革。

史塔諾瓦亞表示，俄國國內對入侵行動的主要批評來自激進右翼「邊緣」勢力，他們認為俄軍入侵行動不夠激進。

另一方面，倫敦大學學院（University College London）俄羅斯政治學副教授、「納瓦尼：蒲亭的勁敵，俄羅斯的未來？」（Navalny: Putin's Nemesis, Russia's Future?）一書共同作者諾伯爾（Ben Noble）也說：「我們還沒看到（俄羅斯）領導階層公開出現重大分裂，這並不令人意外。」

他強調：「蒲亭已建立一個體系，在這個體系中，他被極度忠誠的擁護者包圍。他和擁護者都相信，西方世界企圖摧毀俄羅斯，可能也有人因為太害怕而不敢表達異議。」

本月16日，蒲亭針對違反克里姆林宮路線者發出令人不寒而慄警告，他稱西方正「押注於第五縱隊（fifth column，意指內奸）、押注於國家的叛徒」，以削弱俄羅斯國力。

事實上，目前唯一對蒲亭侵烏決定表達異議的現任或前任重要人物只有曾任克宮幕僚的前副總理，也是現任世界西洋棋總會（World Chess Federation）主席德佛柯維奇（Arkady Dvorkovich）。

他先前接受美國雜誌採訪時，公開表態反對戰爭，此後他辭去1個基金會的領導人職務。

自2013年開始擔任俄國中央銀行總裁的納比烏林娜（Elvira Nabiullina）先前也被拍到在克宮會議中神情沮喪，她還曾在影片中坦言，俄國經濟陷入「極端」狀況。

不過，蒲亭本周要求國會提名她續任，此舉顯然意在破除她可能辭職以抗議戰爭的謠言。

諾伯爾分析，許多俄國菁英階層就像一般民眾一樣，對俄軍入侵烏克蘭感到震驚，但他們「並未參與決策過程」，且他們相信蒲亭只是計畫實施「邊緣策略」（Brinkmanship，意指到達戰爭邊緣，以讓對方屈服），而非真的想要入侵烏克蘭。

儘管也有俄國寡頭擔心，入侵行動將招致損失，不過諾伯爾認為：「呼籲恢復和平是一回事，但直接批評蒲亭又是另一回事。」

© 2022 AFP