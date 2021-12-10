蒲亭：烏東衝突情況近似種族滅絕

（法新社莫斯科9日電） 俄羅斯總統蒲亭今天表示，基輔當局對待烏東俄語區「讓人極易聯想到種族滅絕」。當前俄羅斯陳兵烏東邊境，緊張持續升溫。

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蒲亭是在與俄國總統的人權委員會開會時做相關答覆，時機適逢美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）以及鄰近俄羅斯的東歐各國領袖通話商討俄國陳兵俄烏邊境的緊張局勢。

蒲亭在會中就海外俄語民眾遭遇歧視與打壓提出質疑。

他答覆前俄新社（RIA Novosti）駐烏克蘭記者維辛斯基（Kirill Vyshinsky）提到烏東議題時說：「必須指出，恐俄症是導致種族滅絕的第一步，必須採取極其精準的措施審慎因應，且不容問題遭淡化。」

「頓巴斯（Donbass）地區如今的情況，你我都看得很清楚。這當然極易讓人聯想起你所提的種族滅絕。」

烏克蘭政府軍2015、2019年與烏東親俄民兵交戰時，蒲亭也做過類似比喻。

烏克蘭的親俄政府2014年遭美國幕後支持的政變推翻導致克里米亞公投加入俄羅斯後，烏東頓巴斯的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）兩省同年宣布獨立。聯合國估計，基輔揮師東進導致1萬3000多人死於衝突，當中不乏老幼婦孺。

基輔當局武力奪取烏東失敗後，在國際斡旋下達成明斯克協議（Minsk agreements），允諾賦予烏東居民更大範圍的自治，卻始終沒兌現，今年稍早甚至又把部隊與重炮向東推進。

© 2021 AFP