蒲會外界期望不大 專家：有峰會已是蒲亭勝利

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（法新社莫斯科14日電） 俄羅斯總統蒲亭16 日和美國總統拜登舉行首場峰會時，將不會尋求武器控制進展或取消制裁，甚或要拜登為了曾經稱呼他是「劊子手」道歉。因為他已得到他想要的：這場峰會本身。

拜登（Joe Biden）一周以來與七大工業國集團（G7）、歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）的盟友會面後，將在瑞士日內瓦與蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談，為上任後首趟重要海外出訪行程畫下句點。

莫斯科與華府的關係正處於數年來最緊繃狀態，雙方爭執點有一長串，從網路攻擊和干預選舉，到俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭下獄，以及他的組織被認定為「極端分子團體」。

外界對這場峰會並不抱太大期望。雙邊官員已一再表示，兩位領導人不太可能達成許多共識。

但專家指出，對蒲亭而言，拜登邀請召開峰會已經足夠，顯示俄羅斯受到尊重，這也是蒲亭在位20多年來一直渴求的。

倫敦大學學院（University College London）俄羅斯研究教授蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）表示：「（蒲亭）外交政策絕對重大的動力之一，是他感覺必須恢復俄羅斯在世界上應有地位，而這類活動絕對有幫助。光是有這場峰會就贏了。」

俄羅斯今年稍早在烏克蘭邊界附近集結數以萬計部隊後，拜登4月提議召開峰會。當時莫斯科官員和俄國國營媒體齊聲歡呼蒲亭勝利，並將這場會麵塑造為冷戰以來俄羅斯一系列歷史性峰會之一。

俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）學者舒米林（Alexander Shumilin）表示：「這場峰會展現俄羅斯是大聯盟成員之一。在克里姆林宮的人是這樣看，在西方也是。」

沒人預期這場峰會過程將友善，尤其拜登在上任頭幾個月便宣布對莫斯科祭出新制裁，還在接受記者訪問時表示，他同意稱蒲亭是「劊子手」的說法。

拜登已承諾與蒲亭會談時將採取強硬態度，提及對俄羅斯的數項指控，包括由國家支持的網攻和干預選舉、侵犯人權、包庇勒索軟體幫派及以武力恫嚇烏克蘭。

美俄間的緊張情勢，由近幾個月兩國大使各自返國和其他外交官遭到驅逐可見。俄羅斯5月也已正式將美國列為「不友善國家」。

雙邊關係唯一亮點，是2月時達成延長「新戰略武器裁減條約」（New Start）的協議。這是美俄間僅存武器裁減協定。

蒲亭在峰會前告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），俄羅斯與美國的關係「處於近年來最低點」，但他期盼「事業家」拜登不會像美國前總統川普（Donald Trump）那樣行事衝動。拜登在擔任美國副總統時，兩人便已見過面。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP